ГБР: Глава ВВК Кропивницкого оформлял "непригодность" за 2-10 тысяч долларов

Государственное бюро расследований разоблачило председателя военно-врачебной комиссии Кропивницкого, который в сговоре с работницей одного из областных диспансеров оформлял за деньги "белые" военные билеты.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Он наладил противоправную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тысяч долларов США. К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы об имеющихся проблемах со здоровьем военнообязанных".

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Детали: В ГБР утверждают, что в течение полугода дельцы заработали таким образом более миллиона гривен. Председателя ВВК и сообщницу задержали во время разделения оплаты за очередной "белый" билет.

Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).