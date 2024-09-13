Фінляндія надасть Україні 25-й пакет військової допомоги вартістю 118 млн євро

Фінляндія оголосила про виділення 25-го пакету військової допомоги для України – його орієнтовна вартість 118 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Фінляндії

Пряма мова міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена: "Ситуація в Україні і далі залишається складною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати допомогу. Ми надсилаємо сигнал іншим партнерським країнам, що зупинятися не можна".

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Деталі: Пропозицію уряду щодо військової допомоги для України 13 вересня схвалив президент Фінляндії Александр Стубб.

Заміщення озброєння, що увійшло до пакета, буде коштувати Гельсінкі близько 118 млн євро.

Таким чином загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндія становитиме 2,3 млрд євро.

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Як і в попередні рази, Фінляндія з міркувань безпеки не розкриває жодних деталей про вміст пакета та орієнтовні терміни постачання. Водночас у відомстві зазначили, що його формували з урахуванням запитів України та наявних у фінської армії ресурсів.

Також у Фінляндії збирають пожертви на енергообладнання, щоб допомогти Україні пройти зиму.

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