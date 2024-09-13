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Финляндия предоставит Украине 25-й пакет военной помощи стоимостью 118 млн евро

Мария Емец, Ирина БалачукПятница, 13 сентября 2024, 13:59
Финляндия предоставит Украине 25-й пакет военной помощи стоимостью 118 млн евро
Фото pixabay.com

Финляндия объявила о выделении 25-го пакета военной помощи для Украины – его ориентировочная стоимость 118 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Финляндии

Прямая речь министра обороны Финляндии Антти Хяккянена: "Ситуация в Украине и дальше остается сложной. Финляндия, как и обещала, продолжит оказывать помощь. Мы посылаем сигнал другим партнерским странам, что останавливаться нельзя".

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Детали: Предложение правительства по военной помощи для Украины 13 сентября одобрил президент Финляндии Александр Стубб.

Замещение вооружения, вошедшего в пакет, будет стоить Хельсинки около 118 млн евро.

Таким образом общая стоимость военной помощи Украине от Финляндия составит 2,3 млрд евро.

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Как и в предыдущие разы, Финляндия из соображений безопасности не раскрывает никаких деталей о содержании пакета и ориентировочных сроках поставки. В то же время в ведомстве отметили, что его формировали с учетом запросов Украины и имеющихся у финской армии ресурсов.

Также в Финляндии собирают пожертвования на энергооборудование, чтобы помочь Украине пройти зиму.

Предыстория:

Финляндияпомощь Украине
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