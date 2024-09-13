У суботу сильні дощі пройдуть у Карпатах і на Закарпатті: синоптики оголосили IІ рівень небезпеки

14 вересня у Карпатах, на Закарпатті західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються сильні дощі та грози. Укргідрометцентр попереджає про I та IІ рівні небезпеки.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Дослівно: "14 вересня в Карпатах і на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпеки, помаранчевий); удень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий)".

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Деталі: Повідомляється, у західних, Вінницькій та Одеській областях буде хмарно, вночі помірні, вдень значні дощі, грози, температура вночі 13-18° вдень 18-23°; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура 11-16°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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У столиці очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.