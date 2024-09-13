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В субботу сильные дожди пройдут в Карпатах и на Закарпатье: синоптики объявили IІ уровень опасности

Анастасия ПроцПятница, 13 сентября 2024, 14:14
В субботу сильные дожди пройдут в Карпатах и на Закарпатье: синоптики объявили IІ уровень опасности
карта: Украинский гидрометеорологический центр

14 сентября в Карпатах, на Закарпатье западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются сильные дожди и грозы. Укргидрометцентр предупреждает о I и II уровне опасности.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Дословно: "14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (IІ уровень опасности, оранжевый); днем в западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый)".

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Детали: Сообщается, в западных, Винницкой и Одесской областях будет облачно, ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, температура ночью 13-18° днем 18-23°; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди, температура 11-16°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, на юго-востоке страны до 31°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

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В столице ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

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