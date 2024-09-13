У ЄС відреагували на погрози Путіна про пряму участь Європи у війні

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в п’ятницю заявив, що залякування російського правителя Володимира Путіна про втягування НАТО і європейських країн у війну у випадку використання західних далекобійних ракет на російській території не змінить позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Стано: "Путін регулярно робить багато хибних коментарів. І факт полягає у тому, що це він почав війну проти України… Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу".

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Деталі: Він пообіцяв, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, включно з військовою підтримкою.

"Дискусії стосовно послаблення обмежень на використання зброї, наданої країнами-членами, тривають. Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю", – сказав Стано.

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