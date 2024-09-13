В ЕС отреагировали на угрозы Путина о прямом участии Европы в войне
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в пятницу заявил, что запугивание российского правителя Владимира Путина о втягивании НАТО и европейских стран в войну в случае использования западных дальнобойных ракет на российской территории не изменит позиции Евросоюза относительно поддержки Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Стано: "Путин регулярно делает много ложных комментариев. И факт заключается в том, что это он начал войну против Украины... Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции до тех пор, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа".
Детали: Он пообещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную поддержку.
"Дискуссии относительно ослабления ограничений на использование оружия, предоставленного странами-членами, продолжаются. Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, которые предоставляют оружие", – сказал Стано.
Напомним:
- В четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.
- Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.
- Ранее издание The Guardian сообщило, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow.