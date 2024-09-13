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В ЕС отреагировали на угрозы Путина о прямом участии Европы в войне

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 13 сентября 2024, 14:28
В ЕС отреагировали на угрозы Путина о прямом участии Европы в войне
Петер Стано, фото: Getty Images

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в пятницу заявил, что запугивание российского правителя Владимира Путина о втягивании НАТО и европейских стран в войну в случае использования западных дальнобойных ракет на российской территории не изменит позиции Евросоюза относительно поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Стано: "Путин регулярно делает много ложных комментариев. И факт заключается в том, что это он начал войну против Украины... Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции до тех пор, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа".

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Детали: Он пообещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную поддержку.

"Дискуссии относительно ослабления ограничений на использование оружия, предоставленного странами-членами, продолжаются. Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, которые предоставляют оружие", – сказал Стано.

Напомним:

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  • В четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.
  • Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.
  • Ранее издание The Guardian сообщило, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow.

ЕСПутинвойнаоружие
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