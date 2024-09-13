ССО показали кадри засідки на російських бійців у Курській області
П'ятниця, 13 вересня 2024, 14:28
Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео бойової роботи на території Курської області РФ.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Це відео, зняте в Курській області, – одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника".
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Деталі: Зазначається, що під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника. Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених.
Вказано, що бойова група ССО України, виконавши завдання, відступила без втрат.