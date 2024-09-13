ССО показали кадры засады на российских бойцов в Курской области
Пятница, 13 сентября 2024, 14:28
Силы специальных операций ВСУ обнародовали видео боевой работы на территории Курской области РФ.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Это видео, снятое в Курской области, - одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника".
Реклама:
Детали: Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника. Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых.
Указано, что боевая группа ССО Украины, выполнив задание, отступила без потерь.