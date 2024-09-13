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ССО показали кадры засады на российских бойцов в Курской области

Валентина РоманенкоПятница, 13 сентября 2024, 14:28
ССО показали кадры засады на российских бойцов в Курской области
Боец Сил спецопераций. архивное фото ССО

Силы специальных операций ВСУ обнародовали видео боевой работы на территории Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Это видео, снятое в Курской области, - одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника".

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Детали: Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника. Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых.

Указано, что боевая группа ССО Украины, выполнив задание, отступила без потерь.

ССОКурская область война
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