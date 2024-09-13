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Боррель від імені ЄС засудив передачу Іраном балістичних ракет РФ й анонсував нові санкції

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 13 вересня 2024, 14:30
Боррель від імені ЄС засудив передачу Іраном балістичних ракет РФ й анонсував нові санкції
Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив постачання Росії балістичних ракет іранського виробництва та анонсував нові санкції проти причетних.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Борреля 

Деталі: Боррель зауважив, що позиція Європейського Союзу щодо участі Ірану у війні Росії завжди була чіткою, і тепер Європейський Союз "буде реагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами".

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"У тому числі за допомогою нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану, включаючи визначення фізичних і юридичних осіб, причетних до іранських програм балістичних ракет і безпілотників, і в цьому зв'язку розглядає обмежувальні заходи також в авіаційному секторі Ірану", – заявив Боррель.

Він назвав передачу іранських ракет прямою загрозою європейській безпеці, що є суттєвою матеріальною ескалацією після постачання іранських БПЛА та боєприпасів.

"Це відбувається в розпал останніх атак Росії проти України, в тому числі із застосуванням балістичних ракет і безпілотників, які доводять її чітку рішучість продовжувати жорстоку загарбницьку війну проти України та її народу, зокрема, націлену на критично важливу енергетичну інфраструктуру, намагаючись спричинити якомога більшу кількість жертв серед цивільного населення і завдати масштабних руйнувань. 

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Іранські балістичні ракети тепер можуть бути використані для того, щоб спричинити подальші страждання та руйнування в Україні", – констатував Боррель.

Напередодні стало відомо, що Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії. 

Раніше свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія. Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.

ЄСІрансанкціїРосія
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