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Боррель от имени ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет РФ и анонсировал новые санкции

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 13 сентября 2024, 14:30
Боррель от имени ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет РФ и анонсировал новые санкции
Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил поставки России баллистических ракет иранского производства и анонсировал новые санкции против причастных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Борреля

Детали: Боррель отметил, что позиция Европейского Союза по поводу участия Ирана в войне России всегда была четкой, и теперь Европейский Союз "будет реагировать быстро и в координации с международными партнерами".

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"В том числе с помощью новых и значительных ограничительных мер против Ирана, включая определение физических и юридических лиц, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в этой связи рассматривает ограничительные меры также в авиационном секторе Ирана", – заявил Боррель.

Он назвал передачу иранских ракет прямой угрозой европейской безопасности, что является существенной материальной эскалацией после поставки иранских БПЛА и боеприпасов.

"Это происходит в разгар последних атак России против Украины, в том числе с применением баллистических ракет и беспилотников, которые доказывают ее четкую решимость продолжать жестокую захватническую войну против Украины и ее народа, в частности, нацеленную на критически важную энергетическую инфраструктуру, пытаясь вызвать как можно большее количество жертв среди гражданского населения и нанести масштабные разрушения.

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Иранские баллистические ракеты теперь могут быть использованы для того, чтобы вызвать дальнейшие страдания и разрушения в Украине", – констатировал Боррель.

Накануне стало известно, что Боррель передал странам-членампредложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.

Ранее свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания. Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.

ЕСИрансанкцииРосcия
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