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З іранськими ракетами РФ зможе бити по українських об'єктах біля лінії фронту – розвідка Британії

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 13 вересня 2024, 15:25
З іранськими ракетами РФ зможе бити по українських об'єктах біля лінії фронту – розвідка Британії

Постачання іранських балістичних ракет посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об'єктах поблизу лінії фронту.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну, "Європейська правда"

Деталі: У розвідці нагадали, що нещодавно Іран поставив Росії балістичні ракети малої дальності Fath-360.

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Вперше публічно продемонстрована у 2020 році, іранська ракета Fath-360 може доставити 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше 30 метрів. Вона може бути розгорнута на різних мобільних пускових установках, в тому числі на одній, здатній запускати до шести ракет.

Постачання іранських балістичних ракет доповнить і посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об'єктах інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволить Росії зберегти більшу частину свого потенціалу більшої дальності для використання проти цілей, розташованих в глибині України, вважає британська розвідка.

На сьогодні іранська військова допомога російській кампанії в Україні включає постачання сотень безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, артилерійських боєприпасів і широку підтримку російському виробництву БПЛА всередині країни. 

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Постачання балістичних ракет свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією.

Напередодні стало відомо, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії. 

Раніше свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія. Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.

Іранракетний ударРосіяУкраїна
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