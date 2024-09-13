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С иранскими ракетами РФ сможет бить по украинским объектам у линии фронта – разведка Британии

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 13 сентября 2024, 15:25
С иранскими ракетами РФ сможет бить по украинским объектам у линии фронта – разведка Британии

Поставка иранских баллистических ракет усилит способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или гражданским объектам вблизи линии фронта.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: В разведке напомнили, что недавно Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности Fath-360.

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Впервые публично продемонстрирована в 2020 году, иранская ракета Fath-360 может доставить 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных мобильных пусковых установках, в том числе на одной, способной запускать до шести ракет.

Поставка иранских баллистических ракет дополнит и усилит способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или гражданским объектам инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволит России сохранить большую часть своего потенциала большей дальности для использования против целей, расположенных в глубине Украины, считает британская разведка.

На сегодня иранская военная помощь российской кампании в Украине включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российскому производству БПЛА внутри страны.

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Поставка баллистических ракет свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.

Накануне стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.

Ранее свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания. Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.

Иранракетный ударРосcияУкраина
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