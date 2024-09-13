У США союзники Гарріс розміщують рекламу з Україною

У ключових штатах США, які традиційно відіграють вирішальну роль на виборах президента, запускають рекламну кампанію, що вихваляє досвід віцепрезидентки Камали Гарріс щодо України та критикує підхід колишнього президента Дональда Трампа до Росії.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Рекламну кампанію запускає America's Future Majority Fund – організація, яка займається підтримкою кандидатів від Демпратії. Кампанія націлена на американців східноєвропейського походження. Очікують, що вона включатиме телевізійну та цифрову рекламу в Пенсильванії, а потім ще у двох важливих штатах – Мічигані та Вісконсині.

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Під час президентських дебатів у вівторок Гарріс звернулася безпосередньо до "800 тисяч польських американців тут, у Пенсильванії", стверджуючи, що Польща буде наступною ціллю Росії після України. "Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", – стверджувала Гарріс.

Схоже, демократи втілюють новий підхід – прив'язати свою передвиборчу кампанію у ключових штатах до громад, для яких війна в Україні має більший особистий резонанс. Вони намагаються переконати їх, що Трамп покине Україну і союзників на східному фланзі НАТО.

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Наразі не існує публічних опитувань, які б фокусувалися на групах американців з Центральної та Східної Європи, а також на тому, чи є війна в Україні рушійним фактором у їхніх рішеннях щодо голосування, і чи вважають вони підхід Гарріс чи Трампа кращим.

Нове опитування, проведене Інститутом CATO та YouGov, показало, що виборці в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані у незначній більшості вважають, що Трамп має більше шансів вирішити війну в Україні та утримати США від участі в зовнішніх війнах.

Понад 700 тисяч людей у Пенсильванії, або близько 5% населення штату, є американцями польського походження, близько 122 тисяч – американцями українського походження. У Мічигані проживає близько 900 тисяч польських американців і 40 тисяч американців українського походження, а у Вісконсині – близько 480 тисяч польських американців.

У 2020 році Байден переміг Трампа в Пенсильванії з перевагою у 80 тисяч голосів, Мічигані – 154 тисяч голосів і Вісконсині – 20 тисяч голосів.

Нагадаємо:

Трамп на дебатах ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну" та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

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