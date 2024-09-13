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В США союзники Харрис размещают рекламу с Украиной

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 13 сентября 2024, 15:44
В США союзники Харрис размещают рекламу с Украиной

В ключевых штатах США, которые традиционно играют решающую роль на выборах президента, запускают рекламную кампанию, восхваляющую опыт вице-президента Камалы Харрис по Украине и критикует подход бывшего президента Дональда Трампа к России.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Рекламную кампанию запускает America's Future Majority Fund – организация, которая занимается поддержкой кандидатов от Демпратии. Кампания нацелена на американцев восточноевропейского происхождения. Ожидается, что она будет включать телевизионную и цифровую рекламу в Пенсильвании, а затем еще в двух важных штатах – Мичигане и Висконсине.

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Во время президентских дебатов во вторник Харрис обратилась непосредственно к "800 тысячам польских американцев здесь, в Пенсильвании", утверждая, что Польша будет следующей целью России после Украины. "Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", – утверждала Харрис.

Похоже, демократы воплощают новый подход – привязать свою предвыборную кампанию в ключевых штатах к общинам, для которых война в Украине имеет больший личный резонанс. Они пытаются убедить их, что Трамп покинет Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

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Пока не существует публичных опросов, которые бы фокусировались на группах американцев из Центральной и Восточной Европы, а также на том, является ли война в Украине движущим фактором в их решениях по голосованию, и считают ли они подход Харрис или Трампа лучшим.

Новый опрос, проведенный Институтом CATO и YouGov, показал, что избиратели в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане в незначительном большинстве считают, что Трамп имеет больше шансов решить войну в Украине и удержать США от участия во внешних войнах.

Более 700 тысяч человек в Пенсильвании, или около 5% населения штата, являются американцами польского происхождения, около 122 тысяч – американцами украинского происхождения. В Мичигане проживает около 900 тысяч польских американцев и 40 тысяч американцев украинского происхождения, а в Висконсине – около 480 тысяч польских американцев.

В 2020 году Байден победил Трампа в Пенсильвании с перевесом в 80 тысяч голосов, Мичигане – 154 тысяч голосов и Висконсине – 20 тысяч голосов.

Напомним:

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СШАвиборыУкраина
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