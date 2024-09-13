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Reuters: Росія за допомогою китайських деталей виробляє нові "далекобійні" ударні дрони

Олександр ШумілінП'ятниця, 13 вересня 2024, 16:14
Reuters: Росія за допомогою китайських деталей виробляє нові далекобійні ударні дрони
Фото: Reuters

У 2023 році Росія розпочала виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіусу дії під назвою "Гарпія-А1", в якому є китайські двигуни і деталі.

Джерело: Reuters із посиланням на два джерела в європейській розвідці та документи, що є у редакції

Деталі: Спираючись на розвіддані, агентство повідомляє, що дочірня компанія російського державного виробника зброї "Алмаз-Антей" Іжевський електромеханічний завод "Купол" виготовила понад 2 500 "Гарпій" з липня 2023 року по липень 2024 року.

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Про існування нового російського безпілотника, що використовує китайські технології, раніше не повідомлялося. ІЕМЗ "Купол" і "Алмаз-Антей" не відповіли на запити про коментарі.

Дослівно: "Обидва джерела в розвідці повідомили, що "Гарпія" використовується проти військових і цивільних об'єктів в Україні, завдаючи шкоди критично важливій інфраструктурі, а також призводячи до жертв як серед цивільних, так і серед військових.

Джерела надали агентству Reuters те, що, за їхніми словами, було зображеннями з України уламків "Гарпії", не надавши подальших деталей. Reuters знайшов інформацію, яка підкріплює цей висновок, але не зміг підтвердити зображення самостійно".

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Деталі: Агентство наводить слова ад'юнкт-старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Семюеля Бендетта, який вважає, що поява таких безпілотників означатиме відхід Росії від залежності від іранських розробок безпілотників дальнього радіусу дії.

Міністерство оборони Росії не відповіло на прохання прокоментувати цю історію. Міністерство закордонних справ Китаю заявило в коментарі агентству Reuters, що Пекін суворо контролює експорт товарів, що мають потенційне військове застосування, в тому числі безпілотників.

Росіябезпілотники
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