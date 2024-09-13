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Reuters: Россия с помощью китайских деталей производит новые "дальнобойные" ударные дроны

Александр ШумилинПятница, 13 сентября 2024, 16:14
Reuters: Россия с помощью китайских деталей производит новые дальнобойные ударные дроны
Фото: Reuters

В 2023 году Россия начала производство нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия под названием "Гарпия-А1", в котором есть китайские двигатели и детали.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника в европейской разведке и документы, имеющиеся в редакции

Детали: Опираясь на разведданные, агентство сообщает, что дочерняя компания российского государственного производителя оружия "Алмаз-Антей" Ижевский электромеханический завод "Купол" изготовила более 2 500 "Гарпий" с июля 2023 года по июль 2024 года.

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О существовании нового российского беспилотника, использующего китайские технологии, ранее не сообщалось. ИЭМЗ "Купол" и "Алмаз-Антей" не ответили на запросы о комментариях.

Дословно: "Оба источника в разведке сообщили, что "Гарпия" используется против военных и гражданских объектов в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре, а также приводя к жертвам как среди гражданских, так и среди военных.

Источники предоставили агентству Reuters то, что, по их словам, было изображениями из Украины обломков "Гарпии", не предоставив дальнейших деталей. Reuters нашел информацию, которая подкрепляет этот вывод, но не смог подтвердить изображения самостоятельно".

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Детали: Агентство приводит слова адъюнкт-старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэмюэля Бендетта, который считает, что появление таких беспилотников будет означать уход России от зависимости от иранских разработок беспилотников дальнего радиуса действия.

Министерство обороны России не ответило на просьбу прокомментировать эту историю. Министерство иностранных дел Китая заявило в комментарии агентству Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт товаров, имеющих потенциальное военное применение, в том числе беспилотников.

Росcиябеспилотники
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