Зеленський окреслив "справедливі шляхи" закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни з Росією можливе лише двома шляхами: силовим витісненням окупаційних військ або дипломатичним процесом, який передбачає повне звільнення українських територій. Також він підкреслив важливу роль Сполучених Штатів у зміцненні обороноздатності України та посиленні її позицій на шляху до перемоги.

Джерело: глава держави, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії (YES)

Пряма мова: "Такі загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчитися справедливо кількома шляхами: або армію-окупанта витісняють силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації. І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти Сполучені Штати".

Реклама:

Деталі: Президент також зазначив, що представлений пакет перемоги, який він презентує американському президенту, може стати основою для надійного миру й повної реалізації Формули миру. Він висловив думку, що будь-які ілюзії щодо можливості домовитися з Москвою чи визначення нових "червоних ліній" лише затягують конфлікт.

"Якщо ми всі хочемо одного дня почути слова "нарешті настав мир, справедливий мир в Україні", то ми повинні вже зараз чути, що Україна стала достатньо міцною – достатньо саме для перемоги. І це буде гарантією миру", – зазначив Зеленський.