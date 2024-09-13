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Зеленский очертил "справедливые пути" окончания войны

Анастасия ПроцПятница, 13 сентября 2024, 16:10
Зеленский очертил справедливые пути окончания войны
Зеленский. фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны с Россией возможно только двумя путями: силовым вытеснением оккупационных войск или дипломатическим процессом, который предусматривает полное освобождение украинских территорий. Также он подчеркнул важную роль Соединенных Штатов в укреплении обороноспособности Украины и усилении ее позиций на пути к победе.

Источник: глава государства, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES)

Прямая речь: "Такие захватнические войны, как война России против Украины, могут закончиться справедливо несколькими путями: либо армию-оккупанта вытесняют силой, либо дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации. И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь Соединенные Штаты".

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Детали: Президент также отметил, что представленный пакет победы, который он представляет американскому президенту, может стать основой для надежного мира и полной реализации Формулы мира. Он выразил мнение, что любые иллюзии относительно возможности договориться с Москвой или определения новых "красных линий" только затягивают конфликт.

"Если мы все хотим однажды услышать слова "наконец наступил мир, справедливый мир в Украине", то мы должны уже сейчас слышать, что Украина стала достаточно крепкой – достаточно именно для победы. И это будет гарантией мира", – отметил Зеленский.

ЗеленскийвойнаРосcияСША
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