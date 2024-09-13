Зеленський: Усі пункти плану перемоги України залежать від рішення Байдена, а не Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі пункти плану перемоги України, який він планує представити президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, залежать від рішення Байдена, а не російського правителя Володимира Путіна.

Джерело: глава держави на Ялтинській Європейській стратегії (YES) в інтервʼю американському журналісту Фаріду Закарії

Пряма мова: "Я не впевнений, що можу поділитися з вами всіма деталями... Але, звичайно, це стратегічний план… Тому цей план, про який я розповім президенту Байдену (...) зміцнить Україну, наших солдатів і громадян. Це дуже важливі речі. У ньому (у плані - ред.) не так багато пунктів… І всі ці пункти залежать від рішення Байдена. Не Путіна".

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Деталі: Під час розмови Зеленський оголосив, що має намір представити план перемоги України президенту США Джо Байдену у вересні.

Український президент вважає, що план може допомогти, однак не дає 100% гарантії.

Також він заявив, що планує розкрити план кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Вибори у США заплановані на осінь 2024 року.

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Крім того він додав, що йому не обов'язково проводити фізичну зустріч, зокрема із Трампом, щоби поділитися планами України.

Передісторія: У серпні на форумі "Україна 2024. Незалежність" Зеленський заявив, що збирається поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США – Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.