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Зеленский: Все пункты плана победы Украины зависят от решения Байдена, а не Путина

"Украинская правда", Алена МазуренкоПятница, 13 сентября 2024, 17:47
Зеленский: Все пункты плана победы Украины зависят от решения Байдена, а не Путина
Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что все пункты плана победы Украины, который он планирует представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, зависят от решения Байдена, а не российского правителя Владимира Путина.

Источник: глава государства на Ялтинской Европейской стратегии (YES) в интервью американскому журналисту Фариду Закарии

Прямая речь: "Я не уверен, что могу поделиться с вами всеми деталями... Но, конечно, это стратегический план... Поэтому этот план, о котором я расскажу президенту Байдену (...) укрепит Украину, наших солдат и граждан. Это очень важные вещи. В нем (плане - ред.) не так много пунктов... И все эти пункты зависят от решения Байдена. Не Путина".

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Детали: Во время разговора Зеленский объявил, что намерен представить план победы Украины президенту США Джо Байдену в сентябре.

Украинский президент считает, что план может помочь, однако не дает 100% гарантии.

Также он заявил, что планирует раскрыть план кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Выборы в США запланированы на осень 2024 года.

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Кроме того он добавил, что ему не обязательно проводить физическую встречу, в частности с Трампом, чтобы поделиться планами Украины.

Предыстория: В августе на форуме "Украина 2024. Независимость" Зеленский заявил, что собирается поделиться этим планом с обоими кандидатами в президенты США - Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

БайденЗеленскийПутинпереговоры
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