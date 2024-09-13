У Болгарії під час підготовки до авіашоу розбився навчальний літак

Під час підготовки до авіашоу на авіабазі поблизу села Граф Ігнатьєво в центральній Болгарії в п’ятницю, 13 вересня, розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.bg

Деталі: У Міністерстві оборони Болгарії підтвердили, що сталась "серйозна авіакатастрофа" за участю літака L-39, але наразі відмовились говорити про її наслідки.

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Очевидці повідомили, що після падіння літака розпочалась пожежа.

Радниця міністра оборони Болгарії зі зв'язків з громадськістю Евеліна Бранімірова заявила, що на місце вирушили "компетентні органи Військової служби правопорядку", а також очільник Міноборони Атанас Запрянов.

На брифінгу пізніше вдень Запрянов підтвердив, що в результаті аварії загинули два пілоти. Він заявив про скасування запланованого авіашоу, а також оголосив суботу, 14 вересня, днем жалоби у збройних силах Болгарії, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

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Наразі невідомо, що саме призвело до авіакатастрофи, але, як пишуть деякі болгарські ЗМІ, пілоти L-39 ZA виконували серію складних маневрів на гранично низькій висоті.

Останніми роками в болгарських ВПС стається все більше аварій через стару радянську військову техніку і нечисленні тренувальні польоти для болгарських пілотів.

У 2021 році в Чорному морі під час навчань розбився болгарський винищувач МіГ-29, пілот якого загинув.

А восени 2022-го болгарський штурмовик Су-25 радянського виробництва розбився під час тренувального польоту поблизу авіабази "Безмер", в результаті чого пілот отримав легкі поранення.