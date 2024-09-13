В Болгарии во время подготовки к авиашоу разбился учебный самолет

Во время подготовки к авиашоу на авиабазе вблизи села Граф Игнатьево в центральной Болгарии в пятницу, 13 сентября, разбился учебно-тренировочный самолет L-39 ZA.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.bg

Детали: В Министерстве обороны Болгарии подтвердили, что произошла "серьезная авиакатастрофа" с участием самолета L-39, но пока отказались говорить о ее последствиях.

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Очевидцы сообщили, что после падения самолета начался пожар.

Советник министра обороны Болгарии по связям с общественностью Эвелина Бранимирова заявила, что на место отправились "компетентные органы Военной службы правопорядка", а также глава Минобороны Атанас Запрянов.

На брифинге позже днем Запрянов подтвердил, что в результате аварии погибли два пилота. Он заявил об отмене запланированного авиашоу, а также объявил субботу, 14 сентября, днем траура в вооруженных силах Болгарии, чтобы почтить память погибших.

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Пока неизвестно, что именно привело к авиакатастрофе, но, как пишут некоторые болгарские СМИ, пилоты L-39 ZA выполняли серию сложных маневров на предельно низкой высоте.

В последние годы в болгарских ВВС происходит все больше аварий из-за старой советской военной техники и немногочисленных тренировочных полетов для болгарских пилотов.

В 2021 году в Черном море во время учений разбился болгарский истребитель МиГ-29, пилот которого погиб.

А осенью 2022-го болгарский штурмовик Су-25 советского производства разбился во время тренировочного полета вблизи авиабазы "Безмер", в результате чего пилот получил легкие ранения.