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На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждали троє людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 вересня 2024, 18:50
На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждали троє людей
Фото - Сергій лисак

Російська армія 13 вересня поранила в Дніпропетровській області трьох людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через ворожі атаки у Нікополі 54-річна постраждала. Ще двоє – у Марганці. Жінка та чоловік – 63 і 60 років.

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У райцентрі побиті 6 багатоквартирних будинків та 5 приватні. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередач".

 
фото - сергій лисак

Деталі: Гучно було і у Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там понівечена інфраструктура, побиті магазин та автівка.

Загалом цілили росіяни по Нікопольщині двадцять разів. Важкою артилерією та дронами-камікадзе. Скинули й боєприпас з БпЛА.

Дніпропетровська областьвійнаНікопольобстріл
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