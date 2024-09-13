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На Днепропетровщине от российских обстрелов пострадали три человека

Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 18:50
На Днепропетровщине от российских обстрелов пострадали три человека
Фото - Сергей лысак

Российская армия 13 сентября ранила в Днепропетровской области трех человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-за вражеских атак в Никополе 54-летняя пострадала. Еще двое - в Марганце. Женщина и мужчина - 63 и 60 лет.

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В райцентре избиты 6 многоквартирных домов и 5 частных. Изуродованы коммунальное предприятие, медцентр, кафе, магазин, автомойка, 17 авто. Задело и линии электропередач".

 
фото - сергей лысак

Детали: Громко было и в Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. Там изуродована инфраструктура, побиты магазин и автомобиль.

В общем целились россияне по Никопольщине двадцать раз. Тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Сбросили и боеприпас с БпЛА.

Днепропетровская областьвойнаНикопольобстрел
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