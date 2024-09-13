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У США є докази участі RT в операціях російської розвідки – CNN

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 13 вересня 2024, 20:25
У США є докази участі RT в операціях російської розвідки – CNN
Фото: Getty Images

Очікується, що найближчим часом адміністрація американського президента Джо Байдена оголосить про масштабні зусилля, спрямовані на послаблення глобального впливу російського пропагандистського медіа RT і викриття його ключової ролі в операціях Кремля з розвідки і впливу на світову громадськість.

Джерело: CNN із посиланням на дані високопоставленого посадовця американської адміністрації та трьох інших співрозмовників, які знайомі із цим питанням, "Європейська правда"

Деталі: Один із співрозмовників журналістів зазначив, що Держдеп США оприлюднить розсекречені дані американської розвідки, які свідчать про те, що RT повністю інтегрований в розвідувальні операції Росії по всьому світу, і почне дипломатичну кампанію з надання країнам інформації про ризики, пов'язані з діяльністю цього медіа.

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Ключовий висновок розвідки США полягає в тому, що понад рік російський уряд непомітно впроваджував підрозділ зі збору розвідувальної інформації в RT, який зосереджується на операціях впливу в усьому світі, зазначив інший співрозмовник.

За його словами, ця діяльність виходить за рамки пропаганди і прихованих операцій впливу і навіть включає в себе військові закупівлі.

Мета США – переконатися, що країни знають, що RT і російські спецслужби працюють разом, намагаючись посіяти розбрат і завдати шкоди демократичним процесам, водночас значно ускладнюючи роботу RT на глобальному рівні, сказав він.

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Як зазначило агентство, американські дипломати сподіваються, що найближчими днями і тижнями, включно з сесією Генеральної Асамблеї ООН, вони спробують створити коаліцію країн, яка б взялася за вирішення цієї проблеми.

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.

Вже 4 вересня Державний департамент США оголосив про заходи у відповідь на спробу Росії втрутитись у президентські вибори, спрямовані проти російських пропагандистів.

пропагандаРосіяСШАрозвідка
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