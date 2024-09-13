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У США есть доказательства участия RT в операциях российской разведки – CNN

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 13 сентября 2024, 20:25
У США есть доказательства участия RT в операциях российской разведки – CNN
Фото: Getty Images

Ожидается, что в ближайшее время администрация американского президента Джо Байдена объявит о масштабных усилиях, направленных на ослабление глобального влияния российского пропагандистского медиа RT и разоблачение его ключевой роли в операциях Кремля по разведке и влиянию на мировую общественность.

Источник: CNN со ссылкой на данные высокопоставленного чиновника американской администрации и трех других собеседников, которые знакомы с этим вопросом, "Европейская правда"

Детали: Один из собеседников журналистов отметил, что Госдеп США обнародует рассекреченные данные американской разведки, свидетельствующие о том, что RT полностью интегрирован в разведывательные операции России по всему миру, и начнет дипломатическую кампанию по предоставлению странам информации о рисках, связанных с деятельностью этого медиа.

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Ключевой вывод разведки США заключается в том, что более года российское правительство незаметно внедряло подразделение по сбору разведывательной информации в RT, которое сосредотачивается на операциях влияния во всем мире, отметил другой собеседник.

По его словам, эта деятельность выходит за рамки пропаганды и скрытых операций влияния и даже включает в себя военные закупки.

Цель США – убедиться, что страны знают, что RT и российские спецслужбы работают вместе, пытаясь посеять раздор и нанести ущерб демократическим процессам, при этом значительно усложняя работу RT на глобальном уровне, сказал он.

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Как отметило агентство, американские дипломаты надеются, что в ближайшие дни и недели, включая сессию Генеральной Ассамблеи ООН, они попытаются создать коалицию стран, которая бы взялась за решение этой проблемы.

Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.

Уже 4 сентября Государственный департамент США объявил об ответных мерах на попытку России вмешаться в президентские выборы, направленных против российских пропагандистов.

пропагандаРосcияСШАразведка
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