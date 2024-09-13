Зеленський заслухав Умєрова і Сирського: пріоритет – зброя на Покровському, Курахівському напрямках

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Говорили про забезпечення військових на Покровському, Курахівському, Торецькому напрямках.

Джерело: вечірнє звернення президента 13 вересня 2024 року

Пряма мова: "Щойно була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Доповідав також головком Олександр Сирський. Перший пріоритет це – зброя для наших воїнів на Покровському, Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх донецьких напрямках, загалом по фронту.

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Це і питання постачання, і виробництва, як в Україні так і спільного з партнерами. Завдання максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію.

Цю війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях. Все для цього ми робимо".