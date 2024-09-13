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Зеленский заслушал Умерова и Сырского: приоритет – оружие на Покровском, Кураховском направлениях

Алена МазуренкоПятница, 13 сентября 2024, 20:53
Зеленский заслушал Умерова и Сырского: приоритет – оружие на Покровском, Кураховском направлениях
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Говорили об обеспечении военных на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях.

Источник: вечернее обращение президента 13 сентября 2024 года

Прямая речь: "Только что был доклад министра обороны Рустема Умерова. Докладывал также главком Александр Сырский. Первый приоритет это - оружие для наших воинов на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях, на всех донецких направлениях, в целом по фронту.

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Это и вопрос поставки, и производства, как в Украине так и совместного с партнерами. Задача максимально укрепить наши позиции и максимально давить на Россию.

Эту войну можно завершить справедливо только на сильных позициях. Все для этого мы делаем".

ЗеленскийвойнаСырскийУмеров Рустем
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