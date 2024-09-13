На Херсонщині загинув чоловік через необережне поводження з міною

У Херсонській області 13 вересня загинув чоловік через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Сьогодні близько шостої години вечора до лікарні доставили 47-річного потерпілого з травмами грудної клітини, обличчя, рук та ніг.

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Чоловік дістав поранення коли намагався винести міну з поля. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Медики до останнього боролись за його життя".

Деталі: У ОВА вкотре закликали жителів регіону не контактувати з вибухонебезпечними предметами та викликати рятувальників чи поліцію.