На Херсонщине погиб мужчина из-за неосторожного обращения с миной
Пятница, 13 сентября 2024, 21:01
В Херсонской области 13 сентября погиб мужчина из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин
Прямая речь: "Сегодня около шести часов вечера в больницу доставили 47-летнего пострадавшего с травмами грудной клетки, лица, рук и ног.
Реклама:
Мужчина получил ранения когда пытался вынести мину с поля. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь".
Детали: В ОВА в очередной раз призвали жителей региона не контактировать с взрывоопасными предметами и вызвать спасателей или полицию.