На Херсонщине погиб мужчина из-за неосторожного обращения с миной

В Херсонской области 13 сентября погиб мужчина из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

Прямая речь: "Сегодня около шести часов вечера в больницу доставили 47-летнего пострадавшего с травмами грудной клетки, лица, рук и ног.

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Мужчина получил ранения когда пытался вынести мину с поля. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь".

Детали: В ОВА в очередной раз призвали жителей региона не контактировать с взрывоопасными предметами и вызвать спасателей или полицию.