У Києві та Варшаві розповіли про формування Українського легіону в Польщі

Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський заявили, що обговорили прогрес стосовно формування так званого Українського легіону на польській території.

Джерело: Сибіга і Сікорський на спільній пресконференції в Києві 13 вересня, "Європейська правда"

Деталі: За словами глави українського МЗС, формування Українського легіону, передбаченого двосторонньої безпекової угоди, потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".

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"Вони зараз на стадії фіналізації, і оскільки це чутливе питання, після того як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", – додав Сибіга.

Своєю чергою Сікорський підтвердив, що обговорював питання Українського легіону з українським колегою, але не буде розкривати деталей, аби не надати додаткову інформацію Росії для можливих актів саботажу.

"Але треба сказати, що ми трошечки порухали справу вперед", – зазначив польський міністр, підтвердивши готовність Варшави підготувати український підрозділ у Польщі, до складу якого будуть входити українці.

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