У Києві та Варшаві розповіли про формування Українського легіону в Польщі
Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський заявили, що обговорили прогрес стосовно формування так званого Українського легіону на польській території.
Джерело: Сибіга і Сікорський на спільній пресконференції в Києві 13 вересня, "Європейська правда"
Деталі: За словами глави українського МЗС, формування Українського легіону, передбаченого двосторонньої безпекової угоди, потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".
"Вони зараз на стадії фіналізації, і оскільки це чутливе питання, після того як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", – додав Сибіга.
Своєю чергою Сікорський підтвердив, що обговорював питання Українського легіону з українським колегою, але не буде розкривати деталей, аби не надати додаткову інформацію Росії для можливих актів саботажу.
"Але треба сказати, що ми трошечки порухали справу вперед", – зазначив польський міністр, підтвердивши готовність Варшави підготувати український підрозділ у Польщі, до складу якого будуть входити українці.
Нагадаємо:
- Йдеться про легіон, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею на початку липня.
- На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.
- Але нещодавно журналісти писали, що Український легіон нібито досі залишається "ідеєю на папері".