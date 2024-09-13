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У Києві та Варшаві розповіли про формування Українського легіону в Польщі

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 13 вересня 2024, 21:17
У Києві та Варшаві розповіли про формування Українського легіону в Польщі
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Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський заявили, що обговорили прогрес стосовно формування так званого Українського легіону на польській території.

Джерело: Сибіга і Сікорський на спільній пресконференції в Києві 13 вересня, "Європейська правда"

Деталі: За словами глави українського МЗС, формування Українського легіону, передбаченого двосторонньої безпекової угоди, потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".

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"Вони зараз на стадії фіналізації, і оскільки це чутливе питання, після того як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", – додав Сибіга.

Своєю чергою Сікорський підтвердив, що обговорював питання Українського легіону з українським колегою, але не буде розкривати деталей, аби не надати додаткову інформацію Росії для можливих актів саботажу.

"Але треба сказати, що ми трошечки порухали справу вперед", – зазначив польський міністр, підтвердивши готовність Варшави підготувати український підрозділ у Польщі, до складу якого будуть входити українці.

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Нагадаємо:

  • Йдеться про легіон, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею на початку липня.
  • На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.
  • Але нещодавно журналісти писали, що Український легіон нібито досі залишається "ідеєю на папері".

ПольщаУкраїнаЗбройні силивійна
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