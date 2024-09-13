В Киеве и Варшаве рассказали о формировании Украинского легиона в Польше

Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский заявили, что обсудили прогресс по формированию так называемого Украинского легиона на польской территории.

Источник: Сибига и Сикорский на совместной пресс-конференции в Киеве 13 сентября, "Европейская правда"

Детали: По словам главы украинского МИД, формирование Украинского легиона, предусмотренного двусторонним соглашением по безопасности, требует "соответствующих практических шагов по линии Министерств обороны".

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"Они сейчас на стадии финализации, и поскольку это чувствительный вопрос, после того как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость", – добавил Сибига.

В свою очередь Сикорский подтвердил, что обсуждал вопрос Украинского легиона с украинским коллегой, но не будет раскрывать деталей, чтобы не предоставить дополнительную информацию России для возможных актов саботажа.

"Но надо сказать, что мы немножечко двинули дело вперед", – отметил польский министр, подтвердив готовность Варшавы подготовить украинское подразделение в Польше, в состав которого будут входить украинцы.

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Напомним: