Кірбі: США поки не змінюють політику щодо ударів по території Росії

Сполучені Штати у п'ятницю не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії.

Джерело: речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: Кірбі порадив не очікувати серйозних оголошень щодо цього питання за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Вашингтоні.

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"Наша позиція щодо надання Україні ракет дальнього радіуса дії для ударів всередині Росії не змінилася. Я б не очікував серйозних оголошень щодо цього за підсумками зустрічі, що відбувається сьогодні", – сказав він.

ДОПОВНЕНО: Зауважимо, що коментар речника стосувався саме змін за підсумками переговорів зі Стармером у п'ятницю 13 вересня.

Окрім цього, речник Білого дому заявив, що США серйозно ставляться до попередження очільника Кремля Владіміра Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети дальнього радіуса дії західного виробництва в Росію. Утім, він зауважив, що у цих погрозах немає нічого нового. "Це не та риторика, якої ми не чули від нього раніше", – зазначив Кірбі.

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У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.