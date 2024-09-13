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Кирби: США пока не меняют политику в отношении ударов по территории России

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 21:32
Кирби: США пока не меняют политику в отношении ударов по территории России
Джон Кирби. Фото - Getty Images

Соединенные Штаты в пятницу не будут делать объявлений об изменении политики о разрешении Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Кирби посоветовал не ожидать серьезных объявлений по этому вопросу по итогам встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне.

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"Наша позиция о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия для ударов внутри России не изменилась. Я бы не ожидал серьезных объявлений по этому поводу по итогам встречи, которая проходит сегодня", – сказал он.

ДОПОЛНЕНО: Заметим, что комментарий спикера касался именно изменений по итогам переговоров со Стармером в пятницу 13 сентября

Кроме этого, представитель Белого дома заявил, что США серьезно относятся к предупреждению главы Кремля Владимира Путина о том, что он будет считать Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина запустит ракеты дальнего радиуса действия западного производства в Россию. Впрочем, он отметил, что в этих угрозах нет ничего нового. "Это не та риторика, которой мы не слышали от него раньше", – отметил Кирби.

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В четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.

СШАпомощь Украинеоружие
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