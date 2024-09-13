Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Український експорт: вікно відкривається?

Генштаб: Сили оборони продовжують ведення операції в Курській області

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 вересня 2024, 22:47
Генштаб: Сили оборони продовжують ведення операції в Курській області
Фото зі сторінки Генштабу

На фронті за добу відбулось 115 бойових зіткнень, російська армія найактивніша на Курахівському, Лиманському та Покровському напрямках. У Курській області Сили оборони продовжують ведення операції.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 13 вересня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 73 КАБ), використав для ураження 567 дронів-камікадзе. Здійснив більше 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували неподалік Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 22 рази в районах Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку окупанти три рази впродовж дня намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру та Андріївки захлинулись.

На Торецькому напрямку мали місце шість атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, та Гродівка 16 раз отримали жорстку відсіч.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 35 разів атакував наші позиції поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку наші війська відбивали сім атак противника, поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку противник провів п’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.

Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футбол"Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" в оновленій Лізі чемпіонів

фотоВбивство на заправці в Києві: поліція розкрила нові деталі злочину

Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України

відеоУ Лівані знову пролунали вибухи: у членів "Хезболли" вибухнули рації

У Денісової виявили ознаки незаконного збагачення: відкрили справу

Інший Олександр. Промоутер Усика розповів ще одну версію подій з затриманням в аеропорту Кракова

Усі новини...
Червоний Хрест у Дніпрі призупинить роботу після удару по своїй місії
МЗС РФ назвало "вкидом" звинувачення в спробі вкрасти дані слідства щодо MH17
Кірбі: США поки не змінюють політику щодо ударів по території Росії
Армія РФ запустила кілька груп ударних БпЛА
Останні новини
23:00
Без виснажливих дієт і тренувань: вчені назвали 6 звичок, які допоможуть схуднути
22:39
футзалАндердог дав бій: Аргентина мінімально обіграла Афганістан та достроково виграла групу України
22:31
Сибіга запропонував Словаччині укласти безпекову угоду
22:28
Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня
22:12
Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України першим пріоритетом для себе
21:52
футбол"Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" в оновленій Лізі чемпіонів
21:32
ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки
21:30
фотоНе лише естетика: чому треба лікувати рубці та шрами і як це роблять в Україні
21:16
фотоВбивство на заправці в Києві: поліція розкрила нові деталі злочину
21:14
Глава МЗС Словаччини: Членство України в НАТО "створить більше конфліктів"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: