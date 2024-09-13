Генштаб: Сили оборони продовжують ведення операції в Курській області

На фронті за добу відбулось 115 бойових зіткнень, російська армія найактивніша на Курахівському, Лиманському та Покровському напрямках. У Курській області Сили оборони продовжують ведення операції.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 13 вересня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 73 КАБ), використав для ураження 567 дронів-камікадзе. Здійснив більше 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували неподалік Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 22 рази в районах Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку окупанти три рази впродовж дня намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру та Андріївки захлинулись.

На Торецькому напрямку мали місце шість атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, та Гродівка 16 раз отримали жорстку відсіч.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 35 разів атакував наші позиції поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку наші війська відбивали сім атак противника, поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку противник провів п’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.