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Генштаб: Силы обороны продолжают ведение операции в Курской области

Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 22:47
Генштаб: Силы обороны продолжают ведение операции в Курской области
Фото со страницы Генштаба

На фронте за сутки произошло 115 боевых столкновений, российская армия активна на Кураховском, Лиманском и Покровском направлениях. В Курской области Силы обороны продолжают ведение операции.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 13 сентября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных ударов (задействовал, в частности 73 КАБ), использовал для поражения 567 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

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На Северском направлении оккупанты три раза в течение дня пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Все атаки вблизи Часового Яра и Андреевки захлебнулись.

На Торецком направлении имели место шесть атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки.

Враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, и Гродовка 16 раз получили жесткий отпор.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 35 раз атаковал наши позиции вблизи Украинской, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении наши войска отражали семь атак противника, вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении противник провел пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области.

Генштаббоевые действиявойна
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