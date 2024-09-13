Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Український експорт: вікно відкривається?

Сікорський визнав затримки з фінансуванням "снарядної" ініціативи для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 вересня 2024, 23:34
Сікорський визнав затримки з фінансуванням снарядної ініціативи для України
Радослав Сікорський. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав затримки з польським фінансуванням чеської ініціативи стосовно постачання Україні артилерійських снарядів.

Джерело: Сікорський сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою під час візиту до Києва в п’ятницю, 13 вересня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сікорський підтвердив, що Польща високо цінує чеську "снарядну" ініціативу й досі готова вкласти в неї раніше обіцяні кошти – по 50 мільйонів євро у 2024 і 2025 році.

Реклама:

Він визнав, що "платежі трохи запізнюються", пояснивши це кримінальною справою, відкритою проти колишнього голови Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського.

Кучмеровського звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні, а за даними ЗМІ, він також посприяв сумнівному тендеру на електрогенератори для України, які так і не потрапили до українців.

У серпні польська прокуратура оголосила експосадовця в розшук, він наразі, за словами глави МЗС Польщі, переховується в Лондоні та уникає екстрадиції.

ВІДЕО ДНЯ

"Але я думаю, що ми завершимо цю справу, і платежі будуть виконані", – підсумував він.

Польські ЗМІ раніше написали, що Польща нібито єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, досі не надала на це ніяких коштів.

Якщо не станеться нічого непередбачуваного, у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у рамках ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України півмільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.

Польщадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футбол"Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" в оновленій Лізі чемпіонів

фотоВбивство на заправці в Києві: поліція розкрила нові деталі злочину

Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України

відеоУ Лівані знову пролунали вибухи: у членів "Хезболли" вибухнули рації

У Денісової виявили ознаки незаконного збагачення: відкрили справу

Інший Олександр. Промоутер Усика розповів ще одну версію подій з затриманням в аеропорту Кракова

Усі новини...
Польща
Сікорський у Києві закликав скасувати мораторій на ексгумаційні роботи на Волині
У Києві та Варшаві розповіли про формування Українського легіону в Польщі
Глава МЗС Польщі розповів, за яких умов Україна може отримати польські МіГ-29
Останні новини
23:05
У Лівані 14 людей загинули від другої серії вибухів. Водночас Ізраїль повідомив про новий етап війни
23:00
Без виснажливих дієт і тренувань: вчені назвали 6 звичок, які допоможуть схуднути
22:39
футзалАндердог дав бій: Аргентина мінімально обіграла Афганістан та достроково виграла групу України
22:31
Сибіга запропонував Словаччині укласти безпекову угоду
22:28
Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня
22:12
Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України першим пріоритетом для себе
21:52
футбол"Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" в оновленій Лізі чемпіонів
21:32
ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки
21:30
фотоНе лише естетика: чому треба лікувати рубці та шрами і як це роблять в Україні
21:16
фотоВбивство на заправці в Києві: поліція розкрила нові деталі злочину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: