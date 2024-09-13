Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Сикорский признал задержки с финансированием "снарядной" инициативы для Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 23:34
Сикорский признал задержки с финансированием снарядной инициативы для Украины
Радослав Сикорский. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал задержки с польским финансированием чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских снарядов.

Источник: Сикорский сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой во время визита в Киев в пятницу, 13 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сикорский подтвердил, что Польша высоко ценит чешскую "снарядную" инициативу и до сих пор готова вложить в нее ранее обещанные средства – по 50 миллионов евро в 2024 и 2025 году.

Реклама:

Он признал, что "платежи немного запаздывают", объяснив это уголовным делом, открытым против бывшего главы Государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского.

Кучмеровского обвиняют в участии в организованной преступной группировке, а по данным СМИ, он также поспособствовал сомнительному тендеру на электрогенераторы для Украины, которые так и не попали к украинцам.

В августе польская прокуратура объявила экс-чиновника в розыск, он сейчас, по словам главы МИД Польши, скрывается в Лондоне и избегает экстрадиции.

РЕКЛАМА:

"Но я думаю, что мы завершим это дело, и платежи будут выполнены", – подытожил он.

Польские СМИ ранее написали, что Польша якобы единственной из всех стран, которые пообещали поддержать инициативу Чехии по приобретению артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, до сих пор не предоставила на это никаких средств.

Если не произойдет ничего непредсказуемого, в сентябре Чехия сможет передать Украине около 100 тысяч снарядов, приобретенных в рамках инициативы, и еще на шаг приблизится к цели до конца года найти для Украины полмиллиона снарядов различного калибра, преимущественно 155 мм.

Польшапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 23:46Россияне с нескольких направлений запустили ударные беспилотники

фотоВ Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22

фотоЗаместительницу прокурора Запорожской области поймали на взятке – НАБУ

"Слідство.Інфо": Новый министр агрополитики живет в квартире тещи стоимостью 18 миллионов

Telegram будет "сливать" личные данные тех, кто занимается нелегальной деятельностью

Закон о запрете деятельности связанных с РПЦ религиозных организаций вступил в силу

Все новости...
Польша
Сикорский в Киеве призвал отменить мораторий на эксгумационные работы на Волыни
В Киеве и Варшаве рассказали о формировании Украинского легиона в Польше
Глава МИД Польши рассказал, при каких условиях Украина может получить польские МиГ-29
Последние новости
00:12
Чешский лидер о призывах Орбана прекратить помощь Украине: Чушь
00:02
обновляется от 23:46Россияне с нескольких направлений запустили ударные беспилотники
23:52
Российские войска второй раз за день ударили по Запорожью: погиб человек
23:42
Генштаб: Россияне нанесли 10 авиаударов по Курщине и били из РСЗО
23:27
Зеленский в ООН: Украина готовится ко второму Саммиту мира
23:11
ФутболПолузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
22:49
Новости экономики 23 сентября: квартира министра, "сливы" Telegram, дорогие авто госохраны
21:52
фотоBihus.Info нашли у нескольких депутатов незадекларированные люксовые автомобили
21:49
Президент Чехии снова призывает к "реализму" касательно возвращения Украиной территорий
21:42
Раскол в Федерации хоккея Украины: два президента и туманные перспективы
Все новости...
Реклама:
Реклама: