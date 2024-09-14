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Армія РФ цілу ніч атакувала Україну "Шахедами"

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСубота, 14 вересня 2024, 07:06
Армія РФ цілу ніч атакувала Україну Шахедами
Фото - Getty Images

Увечері п'ятниці російські війська запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей країни, також були повідомлення про роботу ППО. Близько 7 години ранку пролунав відбій загрози.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:40 військові повідомили про пуски "Шахедів" з району Курська.

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О 22:49 з'явились дані про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок та БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід.

О 22:54 про загрозу застосування ударних БпЛА попередили Чернігівську область. 

О 23:25 про загрозу "Шахедів" повідомили на Дніпропетровщині. 

ВІДЕО ДНЯ

О 23:30 про нову групу "Шахедів" повідомили на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та на Чернігівщині курсом на захід.

О 23:36 стало відомо, що "Шахеди" рухаються на Чернігівщині курсом на Київську область.

О 23:40 повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.

О 23:48 Повітряні сили повідомили, що в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

О 23:57 з'явились оновлення щодо руху "Шахедів":

  • на Донеччині курс південний;
  • на півдні Харківщини. Курс - північний;
  • на Полтавщині, Дніпропетровщині і Запорізькій області. Рух у північно-західному напрямку;
  • на Сумщині. Курс на Полтавщину;
  • на Чернігівщині. Курс на Київщину;
  • на Херсонщині в напрямку Миколаївщини.

О 00:10 військові повідомили про нову групу "Шахедів" на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Харківщини.

Також "Шахеди" зафіксовано на сході Київщини та на межі Черкащини.

О 00:13 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Дніпрі.

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О 00:24 Повітряні сили повідомили про "Шахеди" на Миколаївщині курс північний на  Кіровоградську область;

Також "Шахеди" перебувають на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

О 00.41 повітряники повідомили про "Шахеди" в Чорному морі курсом на Одеську область.

О 00:54 військові оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини,  на заході Харківщини курс північний! 
  • БпЛА на Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині. Курс - західний.
  • БпЛА на Черкащині. Рух у південному напрямку.
  • "Шахеди" на  Сумщині.  Курс на Полтавщину.
  • "Шахеди" на  Кіровоградщині  у напрямку Черкаської області.
  • "Шахеди" в Чорному морі в напрямку Одещини.

О 01:32 у ПС оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА  на Миколаївщині курсом на Баштанку;
  • БпЛА на Дніпропетровщині-курс західний;
  • БпЛА в Харківській області  в південному напрямку;
  • Група БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині-курсом на Київ;
  • БпЛА на Кіровоградщині та Черкащині-курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Київської та Житомирської областей;
  • Група БпЛА  в районі Одеси.

О 1:35 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Броварах.

О 1:47 у ПС повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Києві. 

 
Мапа alerts.in.ua

О 4.00 у ПС зробили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА  на Кіровоградщині курсом на північ;
  • БпЛА на Чернігівщині біля кордону з Білоруссю. Курс - північний;
  • БпЛА в Житомирській області в районі обласного центру;
  • Група БпЛА на Вінниччині, один з них на межі Хмельницької області, курс - західний;
  • Хмельниччина- загроза застосування ударних БпЛА!

О 6:55 пролунав відбій загрози ударних БпЛА типу "Шахед" по областях.

повітряна тривогабезпілотникиШахед
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