Армія РФ цілу ніч атакувала Україну "Шахедами"
Увечері п'ятниці російські війська запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей країни, також були повідомлення про роботу ППО. Близько 7 години ранку пролунав відбій загрози.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:40 військові повідомили про пуски "Шахедів" з району Курська.
О 22:49 з'явились дані про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок та БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід.
О 22:54 про загрозу застосування ударних БпЛА попередили Чернігівську область.
О 23:25 про загрозу "Шахедів" повідомили на Дніпропетровщині.
О 23:30 про нову групу "Шахедів" повідомили на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та на Чернігівщині курсом на захід.
О 23:36 стало відомо, що "Шахеди" рухаються на Чернігівщині курсом на Київську область.
О 23:40 повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.
О 23:48 Повітряні сили повідомили, що в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
О 23:57 з'явились оновлення щодо руху "Шахедів":
- на Донеччині курс південний;
- на півдні Харківщини. Курс - північний;
- на Полтавщині, Дніпропетровщині і Запорізькій області. Рух у північно-західному напрямку;
- на Сумщині. Курс на Полтавщину;
- на Чернігівщині. Курс на Київщину;
- на Херсонщині в напрямку Миколаївщини.
О 00:10 військові повідомили про нову групу "Шахедів" на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Харківщини.
Також "Шахеди" зафіксовано на сході Київщини та на межі Черкащини.
О 00:13 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Дніпрі.
О 00:24 Повітряні сили повідомили про "Шахеди" на Миколаївщині курс північний на Кіровоградську область;
Також "Шахеди" перебувають на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
О 00.41 повітряники повідомили про "Шахеди" в Чорному морі курсом на Одеську область.
О 00:54 військові оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, на заході Харківщини курс північний!
- БпЛА на Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині. Курс - західний.
- БпЛА на Черкащині. Рух у південному напрямку.
- "Шахеди" на Сумщині. Курс на Полтавщину.
- "Шахеди" на Кіровоградщині у напрямку Черкаської області.
- "Шахеди" в Чорному морі в напрямку Одещини.
О 01:32 у ПС оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на Миколаївщині курсом на Баштанку;
- БпЛА на Дніпропетровщині-курс західний;
- БпЛА в Харківській області в південному напрямку;
- Група БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс-західний;
- БпЛА на Чернігівщині-курсом на Київ;
- БпЛА на Кіровоградщині та Черкащині-курс південно-західний;
- БпЛА на межі Київської та Житомирської областей;
- Група БпЛА в районі Одеси.
О 1:35 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Броварах.
О 1:47 у ПС повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Києві.
О 4.00 у ПС зробили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на Кіровоградщині курсом на північ;
- БпЛА на Чернігівщині біля кордону з Білоруссю. Курс - північний;
- БпЛА в Житомирській області в районі обласного центру;
- Група БпЛА на Вінниччині, один з них на межі Хмельницької області, курс - західний;
- Хмельниччина- загроза застосування ударних БпЛА!
О 6:55 пролунав відбій загрози ударних БпЛА типу "Шахед" по областях.