Армія РФ цілу ніч атакувала Україну "Шахедами"

Увечері п'ятниці російські війська запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей країни, також були повідомлення про роботу ППО. Близько 7 години ранку пролунав відбій загрози.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:40 військові повідомили про пуски "Шахедів" з району Курська.

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О 22:49 з'явились дані про БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок та БпЛА на півночі Харківщини, курсом на схід.

О 22:54 про загрозу застосування ударних БпЛА попередили Чернігівську область.

О 23:25 про загрозу "Шахедів" повідомили на Дніпропетровщині.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:30 про нову групу "Шахедів" повідомили на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини та на Чернігівщині курсом на захід.

О 23:36 стало відомо, що "Шахеди" рухаються на Чернігівщині курсом на Київську область.

О 23:40 повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.

О 23:48 Повітряні сили повідомили, що в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

О 23:57 з'явились оновлення щодо руху "Шахедів":

на Донеччині курс південний;

на півдні Харківщини. Курс - північний;

на Полтавщині, Дніпропетровщині і Запорізькій області. Рух у північно-західному напрямку;

на Сумщині. Курс на Полтавщину;

на Чернігівщині. Курс на Київщину;

на Херсонщині в напрямку Миколаївщини.

О 00:10 військові повідомили про нову групу "Шахедів" на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Харківщини.

Також "Шахеди" зафіксовано на сході Київщини та на межі Черкащини.

О 00:13 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Дніпрі.

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О 00:24 Повітряні сили повідомили про "Шахеди" на Миколаївщині курс північний на Кіровоградську область;

Також "Шахеди" перебувають на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

О 00.41 повітряники повідомили про "Шахеди" в Чорному морі курсом на Одеську область.

О 00:54 військові оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":

БпЛА на сході Дніпропетровщини, на заході Харківщини курс північний!

БпЛА на Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині. Курс - західний.

БпЛА на Черкащині. Рух у південному напрямку.

"Шахеди" на Сумщині. Курс на Полтавщину.

"Шахеди" на Кіровоградщині у напрямку Черкаської області.

"Шахеди" в Чорному морі в напрямку Одещини.

О 01:32 у ПС оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на Миколаївщині курсом на Баштанку;

БпЛА на Дніпропетровщині-курс західний;

БпЛА в Харківській області в південному напрямку;

Група БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс-західний;

БпЛА на Чернігівщині-курсом на Київ;

БпЛА на Кіровоградщині та Черкащині-курс південно-західний;

БпЛА на межі Київської та Житомирської областей;

Група БпЛА в районі Одеси.

О 1:35 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Броварах.

О 1:47 у ПС повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Києві.

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О 4.00 у ПС зробили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на Кіровоградщині курсом на північ;

БпЛА на Чернігівщині біля кордону з Білоруссю. Курс - північний;

БпЛА в Житомирській області в районі обласного центру;

Група БпЛА на Вінниччині, один з них на межі Хмельницької області, курс - західний;

Хмельниччина- загроза застосування ударних БпЛА!

О 6:55 пролунав відбій загрози ударних БпЛА типу "Шахед" по областях.