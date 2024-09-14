Армия РФ атаковала Украину «Шахедами» целую ночь

Вечером пятницы российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей страны, также были сообщения о работе ПВО. Около 7 часов утра прозвучал отбой угрозы.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:40 военные сообщили о пусках "Шахедов" из района Курска.

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В 22:49 появились данные о БПЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление и БПЛА на севере Харьковщины, курсом на восток.

В 22:54 об угрозе применения ударных БПЛА предупредили Черниговскую область.

В 23:25 об угрозе "Шахедов" сообщили на Днепропетровщине.

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В 23:30 о новой группе "Шахедов" сообщили на севере Харьковщины в направлении Полтавщины и на Черниговщине курсом на запад.

В 23:36 стало известно, что "Шахеды" движутся на Черниговщине курсом на Киевскую область.

В 23:40 воздушную тревогу объявили на Полтавщине.

В 23:57 появились обновления о движении "Шахедов":

в Донецкой области курс южный;

на юге Харьковской области. Курс - северный;

на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении;

в Сумской области. Курс на Полтавскую область;

на Черниговщине. Курс на Киевскую область;

на Херсонщине в направлении Николаевщины.

В 00:10 военные сообщили о новой группе "Шахедов" на юге Днепропетровщины, в направлении Харьковщины.

Также "Шахеды" зафиксированы на востоке Киевской области и на границе Черкасской области.

В 00:13 угроза применения ударных БпЛА возникла в Днепре.

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В 00:24 Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на Николаевщине курс северный на Кировоградскую область;

Также "Шахеды" находятся на Херсонщине курсом на Николаевщину.

В 00.41 воздушники сообщили о " Шахедах" в Черном море курсом на Одесскую область.

В 00:54 военные обнародовали обновление по "Шахедам":

БпЛА на востоке Днепропетровщины, на западе Харьковской области, курс северный!

БпЛА на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Курс - западный.

БпЛА на Черкасщине. Движение в южном направлении.

"Шахеды" на Сумщине. Курс на Полтавщину.

"Шахеды" на Кировоградщине в направлении Черкасской области.

"Шахеды" в Черном море в направлении Одесской области.

В 01:32 в ПС обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на Николаевщине курсом на Баштанку;

БпЛА на Днепропетровщине - курс западный;

БпЛА в Харьковской области в южном направлении;

Группа БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс - западный;

БпЛА на Черниговщине - курсом на Киев;

БпЛА на Кировоградщине и Черкасщине - курс юго-западный;

БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей;

Группа БпЛА в районе Одессы.

В 1:35 угроза применения ударных БпЛА возникла в Броварах.

В 1:47 в ПС сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Киеве.

Карта alerts.in.ua

В 4.00 в ПС сделали обновление относительно движения вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на Кировоградщине курсом на север;

БпЛА на Черниговщине возле границы с Беларусью. Курс - северный;

БпЛА в Житомирской области в районе областного центра;

Группа БпЛА в Винницкой области, один из них на границе Хмельницкой области, курс - западный;

Хмельниччина- угроза применения ударных БпЛА!

В 6:55 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА типа "Шахед" по областям.