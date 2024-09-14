Армия РФ атаковала Украину «Шахедами» целую ночь
Вечером пятницы российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей страны, также были сообщения о работе ПВО. Около 7 часов утра прозвучал отбой угрозы.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:40 военные сообщили о пусках "Шахедов" из района Курска.
В 22:49 появились данные о БПЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление и БПЛА на севере Харьковщины, курсом на восток.
В 22:54 об угрозе применения ударных БПЛА предупредили Черниговскую область.
В 23:25 об угрозе "Шахедов" сообщили на Днепропетровщине.
В 23:30 о новой группе "Шахедов" сообщили на севере Харьковщины в направлении Полтавщины и на Черниговщине курсом на запад.
В 23:36 стало известно, что "Шахеды" движутся на Черниговщине курсом на Киевскую область.
В 23:40 воздушную тревогу объявили на Полтавщине.
В 23:57 появились обновления о движении "Шахедов":
- в Донецкой области курс южный;
- на юге Харьковской области. Курс - северный;
- на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении;
- в Сумской области. Курс на Полтавскую область;
- на Черниговщине. Курс на Киевскую область;
- на Херсонщине в направлении Николаевщины.
В 00:10 военные сообщили о новой группе "Шахедов" на юге Днепропетровщины, в направлении Харьковщины.
Также "Шахеды" зафиксированы на востоке Киевской области и на границе Черкасской области.
В 00:13 угроза применения ударных БпЛА возникла в Днепре.
В 00:24 Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на Николаевщине курс северный на Кировоградскую область;
Также "Шахеды" находятся на Херсонщине курсом на Николаевщину.
В 00.41 воздушники сообщили о " Шахедах" в Черном море курсом на Одесскую область.
В 00:54 военные обнародовали обновление по "Шахедам":
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, на западе Харьковской области, курс северный!
- БпЛА на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Курс - западный.
- БпЛА на Черкасщине. Движение в южном направлении.
- "Шахеды" на Сумщине. Курс на Полтавщину.
- "Шахеды" на Кировоградщине в направлении Черкасской области.
- "Шахеды" в Черном море в направлении Одесской области.
В 01:32 в ПС обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Николаевщине курсом на Баштанку;
- БпЛА на Днепропетровщине - курс западный;
- БпЛА в Харьковской области в южном направлении;
- Группа БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс - западный;
- БпЛА на Черниговщине - курсом на Киев;
- БпЛА на Кировоградщине и Черкасщине - курс юго-западный;
- БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей;
- Группа БпЛА в районе Одессы.
В 1:35 угроза применения ударных БпЛА возникла в Броварах.
В 1:47 в ПС сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Киеве.
В 4.00 в ПС сделали обновление относительно движения вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Кировоградщине курсом на север;
- БпЛА на Черниговщине возле границы с Беларусью. Курс - северный;
- БпЛА в Житомирской области в районе областного центра;
- Группа БпЛА в Винницкой области, один из них на границе Хмельницкой области, курс - западный;
- Хмельниччина- угроза применения ударных БпЛА!
В 6:55 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА типа "Шахед" по областям.