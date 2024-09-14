Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Армия РФ атаковала Украину «Шахедами» целую ночь

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСуббота, 14 сентября 2024, 07:06
Армия РФ атаковала Украину «Шахедами» целую ночь
Фото - Getty Images

Вечером пятницы российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей страны, также были сообщения о работе ПВО. Около 7 часов утра прозвучал отбой угрозы.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:40 военные сообщили о пусках "Шахедов" из района Курска.

Реклама:

В 22:49 появились данные о БПЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление и БПЛА на севере Харьковщины, курсом на восток.

В 22:54 об угрозе применения ударных БПЛА предупредили Черниговскую область.

В 23:25 об угрозе "Шахедов" сообщили на Днепропетровщине.

РЕКЛАМА:

В 23:30 о новой группе "Шахедов" сообщили на севере Харьковщины в направлении Полтавщины и на Черниговщине курсом на запад.

В 23:36 стало известно, что "Шахеды" движутся на Черниговщине курсом на Киевскую область.

В 23:40 воздушную тревогу объявили на Полтавщине.

В 23:57 появились обновления о движении "Шахедов":

  • в Донецкой области курс южный;
  • на юге Харьковской области. Курс - северный;
  • на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении;
  • в Сумской области. Курс на Полтавскую область;
  • на Черниговщине. Курс на Киевскую область;
  • на Херсонщине в направлении Николаевщины.

В 00:10 военные сообщили о новой группе "Шахедов" на юге Днепропетровщины, в направлении Харьковщины.

Также "Шахеды" зафиксированы на востоке Киевской области и на границе Черкасской области.

В 00:13 угроза применения ударных БпЛА возникла в Днепре.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 00:24 Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на Николаевщине курс северный на Кировоградскую область;

Также "Шахеды" находятся на Херсонщине курсом на Николаевщину.

В 00.41 воздушники сообщили о " Шахедах" в Черном море курсом на Одесскую область.

В 00:54 военные обнародовали обновление по "Шахедам":

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, на западе Харьковской области, курс северный! 
  • БпЛА на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Курс - западный.
  • БпЛА на Черкасщине. Движение в южном направлении.
  • "Шахеды" на Сумщине.  Курс на Полтавщину.
  • "Шахеды" на Кировоградщине в направлении Черкасской области.
  • "Шахеды" в Черном море в направлении Одесской области.

В 01:32 в ПС обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на Николаевщине курсом на Баштанку;
  • БпЛА на Днепропетровщине - курс западный;
  • БпЛА в Харьковской области в южном направлении;
  • Группа БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс - западный;
  • БпЛА на Черниговщине - курсом на Киев;
  • БпЛА на Кировоградщине и Черкасщине - курс юго-западный;
  • БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей;
  • Группа БпЛА в районе Одессы.

В 1:35 угроза применения ударных БпЛА возникла в Броварах.

В 1:47 в ПС сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Киеве.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 4.00 в ПС сделали обновление относительно движения вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на Кировоградщине курсом на север;
  • БпЛА на Черниговщине возле границы с Беларусью. Курс - северный;
  • БпЛА в Житомирской области в районе областного центра;
  • Группа БпЛА в Винницкой области, один из них на границе Хмельницкой области, курс - западный;
  • Хмельниччина- угроза применения ударных БпЛА!

В 6:55 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА типа "Шахед" по областям.

воздушная тревогабеспилотникиШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

71 "Шахед" сбили ночью над Украиной

WSJ: Бойцы ГУР, которые освобождали Змеиный, более суток блуждали в море на резиновой лодке

фотоВ Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"

видео, фото, обновленоРоссияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые

Все новости...
воздушная тревога
В Киеве обломки беспилотника упали на коммунальное предприятие
В Киеве дважды за ночь раздавались взрывы, работала ПВО
Всю ночь россияне атаковали Украину ударными БпЛА
Последние новости
12:57
Мечтал дождаться брата из плена: что известно о мальчике, погибшем в результате атаки по Кривому Рогу
12:35
Две работницы шахты погибли из-за российского обстрела
12:29
Суд признал незаконной аренду ставков для аквакультуры, которыми пользовалась АЭС
12:13
Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис
11:51
Ирландия отказалась от планов по закону о языке вражды
11:35
видеоРоссия запустила 900 УАБов и 400 "Шахедов" за семь дней.
11:26
В Африке зафиксировали первую вспышку бешенства среди морских млекопитающих: она может распространиться дальше
11:18
США и несколько стран предостерегли РФ от запугиваний ядерным оружием
10:56
В США планируют запретить китайское и российское программное обеспечение в авто - Reuters
10:40
Полтавщина: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру
Все новости...
Реклама:
Реклама: