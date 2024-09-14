Папа Франциск закликав на виборах у США голосувати за "менше зло"

Папа Франциск у п'ятницю розкритикував обох кандидатів у президенти США за те, що він назвав антижиттєвою політикою щодо абортів і міграції, і порадив американським католикам вибрати того, хто, на їхню думку, є "меншим злом" на майбутніх американських виборах.

Джерело: The Hill

Деталі: Аргентинського єзуїта попросили дати пораду американським католицьким виборцям під час прес-конференції в прямому ефірі, коли він повертався до Риму зі свого турне по чотирьох країнах Азії. Франциск підкреслив, що він не є американцем і не буде голосувати.

Реклама:

Ані кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, ані кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс не були згадані поіменно.

Але Франциск, тим не менш, різко висловився, коли його попросили висловити свою позицію щодо двох гострих питань на виборах в США - абортів і міграції, які також викликають велике занепокоєння у католицької церкви.

Франциск зробив важке становище мігрантів пріоритетом свого понтифікату і часто висловлюється з цього приводу. Сильно підтримуючи церковне вчення про заборону абортів, Франциск не наголошує на церковній доктрині так сильно, як його попередники.

ВІДЕО ДНЯ

Франциск сказав, що міграція - це право, описане в Писанні, і що кожен, хто не слідує біблійному заклику вітати чужинця, чинить "тяжкий гріх".

Він також був відвертим, говорячи про аборти. "Зробити аборт - це вбити людину. Подобається вам це слово чи ні, але це вбивство, - сказав він. "Ми повинні це чітко усвідомлювати".

Пряма мова: "Обидва проти життя, чи то той, хто виганяє мігрантів, чи той, хто вбиває немовлят".

Треба голосувати і вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Я не знаю.

Кожен у своєму сумлінні повинен подумати і зробити це".