Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа Франциск закликав на виборах у США голосувати за "менше зло"

Олена ІвашківСубота, 14 вересня 2024, 05:07
Папа Франциск закликав на виборах у США голосувати за менше зло
Папа Франциск, фото: Vatican News

Папа Франциск у п'ятницю розкритикував обох кандидатів у президенти США за те, що він назвав антижиттєвою політикою щодо абортів і міграції, і порадив американським католикам вибрати того, хто, на їхню думку, є "меншим злом" на майбутніх американських виборах.

Джерело: The Hill

Деталі: Аргентинського єзуїта попросили дати пораду американським католицьким виборцям під час прес-конференції в прямому ефірі, коли він повертався до Риму зі свого турне по чотирьох країнах Азії. Франциск підкреслив, що він не є американцем і не буде голосувати.

Реклама:

Ані кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, ані кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс не були згадані поіменно.

Але Франциск, тим не менш, різко висловився, коли його попросили висловити свою позицію щодо двох гострих питань на виборах в США - абортів і міграції, які також викликають велике занепокоєння у католицької церкви.

Франциск зробив важке становище мігрантів пріоритетом свого понтифікату і часто висловлюється з цього приводу. Сильно підтримуючи церковне вчення про заборону абортів, Франциск не наголошує на церковній доктрині так сильно, як його попередники.

ВІДЕО ДНЯ

Франциск сказав, що міграція - це право, описане в Писанні, і що кожен, хто не слідує біблійному заклику вітати чужинця, чинить "тяжкий гріх".

Він також був відвертим, говорячи про аборти. "Зробити аборт - це вбити людину. Подобається вам це слово чи ні, але це вбивство, - сказав він. "Ми повинні це чітко усвідомлювати".

Пряма мова: "Обидва проти життя, чи то той, хто виганяє мігрантів, чи той, хто вбиває немовлят".

Треба голосувати і вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Я не знаю.

Кожен у своєму сумлінні повинен подумати і зробити це".

Папа Римський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового – Лубінець

ППО знищила 34 із 51 "Шахеда", 12 дронів локаційно втрачені, 2 повернулись у Росію

Британія не дозволить Україні бити по цілях у Росії без згоди Штатів – ЗМІ

Журналісти викрили агенцію-підрядника Кремля із дезінформації, що дискредитує Україну

ЦПК: Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Резніченку визначили 30 млн грн застави

Журналісти з'ясували, як нардепи продовжують обростати новим житлом і записувати його на родичів

Усі новини...
Папа Римський
Папа Римський розкритикував заборону російської церкви в Україні
Зеленський обговорив з Папою Римським агресію РФ і повернення викрадених українських дітей
Папа Франциск вибачився за образу геїв
Останні новини
11:58
Наче на початку серпня – погода у Києві побила черговий рекорд
11:53
Загальні втрати України та Росії у війні сягнули мільйона військових – WSJ
11:49
фотоВ Антарктиці весна: біля "Вернадського" знову помітили полярне сяйво
11:37
ЄС виділить Україні до 40 мільярдів євро без участі США – FT
11:35
кіберспортРейтинг HLTV: NAVI втратили першу сходинку, команда Зінченка опустилася на 9 позицій
11:09
В уряді розповіли, як пройде "скринінгова" зустріч з Єврокомісією за ключовим переговорним розділом
10:58
Страта мечем українського бійця: СБУ та прокурори ведуть невідкладні слідчі та розшукові дії
10:54
Що таке осіннє рівнодення і як воно відбувається: пояснення
10:49
Росія платить Китаю криптовалютою за необхідні для війни товари
10:25
відеоОкеан Ельзи випустив першу пісню нового альбому
Усі новини...
Реклама:
Реклама: