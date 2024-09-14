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Папа Франциск призвал на выборах в США голосовать за "меньшее зло"

Алена ИвашкивСуббота, 14 сентября 2024, 05:07
Папа Франциск призвал на выборах в США голосовать за меньшее зло
Папа Франциск, фото: Vatican News

Папа Франциск в пятницу раскритиковал обоих кандидатов в президенты США за то, что он назвал антижизненной политикой в отношении абортов и миграции, и посоветовал американским католикам выбрать того, кто, по их мнению, является "меньшим злом" на предстоящих американских выборах.

Источник: The Hill

Детали: Аргентинского иезуита попросили дать совет американским католическим избирателям во время пресс-конференции в прямом эфире, когда он возвращался в Рим из своего турне по четырем странам Азии. Франциск подчеркнул, что он не является американцем и не будет голосовать.

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Ни кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ни кандидат от Демократической партии Камала Харрис не были упомянуты поименно.

Но Франциск, тем не менее, резко высказался, когда его попросили высказать свою позицию по двум острым вопросам на выборах в США - абортам и миграции, которые также вызывают большое беспокойство у католической церкви.

Франциск сделал тяжелое положение мигрантов приоритетом своего понтификата и часто высказывается по этому поводу. Сильно поддерживая церковное учение о запрете абортов, Франциск не делает акцент на церковной доктрине так сильно, как его предшественники.

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Франциск сказал, что миграция - это право, описанное в Писании, и что каждый, кто не следует библейскому призыву приветствовать чужака, совершает "тяжкий грех".

Он также был откровенен, говоря об абортах. "Сделать аборт - это убить человека. Нравится вам это слово или нет, но это убийство, - сказал он. "Мы должны это четко осознавать".

Прямая речь: "Оба против жизни, будь то тот, кто изгоняет мигрантов, или тот, кто убивает младенцев".

Надо голосовать и выбирать меньшее зло. Кто является меньшим злом, женщина или мужчина? Я не знаю.

Каждый в своей совести должен подумать и сделать это".

Папа Римский
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