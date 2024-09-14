ISW: Росії доведеться перекинути більше військ на Курщину, щоб вести контрнаступ

Російські війська продовжують контратакувати на всьому українському виступі в Курській області, але російським військовим, ймовірно, доведеться перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області, щоб створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "ISW продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області".

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Деталі: Президент України Володимир Зеленський 13 вересня підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області, а речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер 12 вересня заявив, що США спостерігали, як російські підрозділи почали намагатися провести "певну контрнаступальну" операцію, яку Райдер описав як "маргінальну".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 13 вересня, що на території Курської області перебуває від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.

Зеленський заявив, що російське військове командування має намір зосередити в Курській області від 60 000 до 70 000 військовослужбовців, що значно перевищує 50 000 військовослужбовців, які, за оцінками американських офіційних осіб, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.

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Досі російська влада в основному покладалася на погано навчених і екіпірованих призовників і невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ для протидії українському вторгненню в Курську область, і малоймовірно, що більшість нинішнього російського угруповання в Курській області складається з досвідчених бойових підрозділів.

Російська контрнаступальна операція з відвоювання території в Курській області, дуже ймовірно, потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому регіоні - особливо якщо більшості з уже задіяних підрозділів бракує бойового досвіду. Російські повітряно-десантні війська, які нещодавно були передислоковані до Курської області з фронту в Україні, наразі несуть основну відповідальність за контратаки в Курській області.

Це свідчить, що російське військове командування може мати намір задіяти підрозділи, які вважаються більш "елітними" або боєздатними для відвоювання території.

Російські військові, безсумнівно, будуть змушені передислокувати частини, які вже беруть участь у наступальних операціях, або оперативні резерви з України до Курської області, щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон від вторгнення.

Ключові висновки ISW за 13 вересня: