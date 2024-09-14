ISW: России придется перебросить больше войск на Курщину, чтобы вести контрнаступление

Российские войска продолжают контратаковать на всем украинском выступе в Курской области, но российским военным, вероятно, придется перебросить дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "ISW продолжает отслеживать российские контратаки в Курской области, но еще не наблюдала широкомасштабных боевых действий, которые бы указывали на то, что российские силы начали широкомасштабную скоординированную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области".

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Детали: Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные операции в Курской области, а представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер 12 сентября заявил, что США наблюдали, как российские подразделения начали пытаться провести "определенную контрнаступательную" операцию, которую Райдер описал как "маргинальную".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 13 сентября, что на территории Курской области находится от 33 000 до 35 000 российских военнослужащих.

Зеленский заявил, что российское военное командование намерено сосредоточить в Курской области от 60 000 до 70 000 военнослужащих, что значительно превышает 50 000 военнослужащих, которые, по оценкам американских официальных лиц, понадобятся России, чтобы вытеснить украинцев из Курской области.

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До сих пор российские власти в основном полагались на плохо обученных и экипированных призывников и небольшие подразделения российских регулярных и нерегулярных войск для противодействия украинскому вторжению в Курскую область, и маловероятно, что большинство нынешней российской группировки в Курской области состоит из опытных боевых подразделений.

Российская контрнаступательная операция по отвоеванию территории в Курской области, очень вероятно, потребует еще больше живой силы и техники, чем Россия уже сосредоточила в этом регионе - особенно если большинству из уже задействованных подразделений не хватает боевого опыта. Российские воздушно-десантные войска, которые недавно были передислоцированы в Курскую область с фронта в Украине, сейчас несут основную ответственность за контратаки в Курской области.

Это свидетельствует о том, что российское военное командование может намереваться задействовать подразделения, которые считаются более "элитными" или боеспособными для отвоевания территории.

Российские военные, несомненно, будут вынуждены передислоцировать части, которые уже участвуют в наступательных операциях, или оперативные резервы из Украины в Курскую область, чтобы сформировать боеспособные подразделения, необходимые для проведения крупной контрнаступательной операции, а затем охранять границу от вторжения.

Ключевые выводы ISW за 13 сентября: