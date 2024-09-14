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Генштаб: за добу Сили оборони знешкодили 1210 окупантів

Олена ІвашківСубота, 14 вересня 2024, 07:32

За останню добу Сили оборони знешкодили 1210 окупантів та вивели з ладу 25 ворожих артсистем.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали: 

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  • особового складу ‒ близько 632630 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8674 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,
  • артилерійських систем –  18086 (+25) од,
  • РСЗВ – 1186 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 946 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3084 (+13).

Генштабвтрати у війні
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