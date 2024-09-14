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В Італії з'явилися сотні проросійських плакатів

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 09:31
В Італії з'явилися сотні проросійських плакатів
фото: Barbie Nadeau/CNN

Цього літа на вулицях італійських міст з’явились сотні плакатів із гаслом: "Росія нам не ворог" і зображенням рукостискання в кольорах італійського і російського прапорів.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: На деяких плакатах також є напис: "Досить грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну".

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Відповідальність за розміщення плакатів взяла на себе група Sovranita Popolare.

За її словами, плакати, які вперше з'явилися на півночі Італії в червні, а потім їх помітили у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південної області Калабрія, оплатили асоціації, які були створені на знак протесту проти закриття магазинів у країні.

На ситуацію відреагувало посольство України в Римі: "Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті", – йдеться в повідомленні посольства в соціальній мережі X (Twitter).

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Як зазначає телеканал, офіційна реакція на плакати була різною в різних регіонах. Подекуди плакати були зняті місцевою владою, в той час, як в інших місцях їм дозволили залишитися до закінчення терміну оплати.

У Римі мерія була незадоволена плакатами, оскільки на них була зображена як назва міста, так і його офіційний символ. У своєму розпорядженні вона наказала місцевій поліції та рекламній компанії, яка володіє білбордами в Римі, зняти всі плакати.

Своєю чергою група Sovranita Popolare напередодні опублікувала статтю, в якій взяла на себе відповідальність за кампанію і процитувала статтю 11 італійської конституції, в якій йдеться, що "Італія відкидає війну як інструмент агресії проти свободи інших народів і як засіб вирішення міжнародних суперечок".

Група стверджує, що з моменту вторгнення Росії в Україну "політики, лідери, партії, уряд, підтримувані союзницькою та спільною пресою, повільно, звертаючись до італійських громадян, нагнітають страх, що ворог близький до вторгнення в Європу".

"Протягом двох років італійські палії війни розпалювали русофобію, почуття ненависті до російського народу, культури і мистецтва", – заявили у Sovranita Popolare.

Італійське законодавство не вимагає, щоб зміст плакатів затверджували міста або регіони, але компанії, що володіють рекламними площами, мають дотримуватися правил, які забороняють підтримку фашизму або інших крайніх поглядів, повідомив CNN представник головного органу Італії з управління засобами масової інформації.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що в італійському уряді запідозрили невизначеність щодо позиції по Україні після зустрічі лідерів трьох керівних партій Італії, покликаного сигналізувати про узгодження позиції трійки напередодні початку роботи парламенту після літніх канікул.

Про те, що відбувається в Італії і чому італійці втрачають інтерес до України, а підтримка нашої держави спадає, читайте у статті  Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України та до чого тут репортаж про ЗСУ

ІталіяРосіяпропагандавійна
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