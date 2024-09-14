Чоловік розстріляв з автомата поліцейських на Хмельниччині – поранив двох людей
На Хмельниччині в результаті спецоперації КОРД затримав чоловіка, який уночі на 14 вересня розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.
Джерело: поліція Хмельниччини
Деталі: Подія сталася 14 вересня близько першої години ночі в селі Олешин Хмельницької територіальної громади.
Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.
З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.
Правоохоронці склали на керманича протокол, після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.
Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.
Зловмисник випустив з автомата Калашникова 60 набоїв.
В результаті стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
Правоохоронець перебуває у важкому стані.
Також пошкоджено два службових авто: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше - бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам.
В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.
Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею "Посягання на життя працівника правоохоронного органу".