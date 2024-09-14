Мужчина расстрелял из автомата полицейских в Хмельницкой области - ранил двух человек

В Хмельницкой области в результате спецоперации КОРД задержал мужчину, который ночью на 14 сентября расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского.

Источник: полиция Хмельницкой области

Детали: Происшествие произошло 14 сентября около часа ночи в селе Олешин Хмельницкой территориальной общины.

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Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.

Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме.

Правоохранители составили на водителя протокол, после этого водитель, который живет неподалеку, пошел домой якобы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища.

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Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь.

Злоумышленник выпустил из автомата Калашникова 60 патронов.

В результате стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Также повреждены два служебных автомобиля: один экипажа, который остановил злоумышленника, другой - бойцов спецподразделения, которые прибыли по вызову на помощь коллегам.

В результате проведения спецоперации бойцы полицейского спецподразделения КОРД задержали стрелка.

Сейчас открыто уголовное производство по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".