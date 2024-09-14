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Розвідка Британії проаналізувала знищені на Курщині російські мости

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 15:39
Розвідка Британії проаналізувала знищені на Курщині російські мости
скриншот

Розвідка Великої Британії показала, як Збройні сили України продовжують знищувати мости через річку Сейм у Курській області РФ.

Джерело: британське Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили у відомстві, таким чином українські сили намагаються порушити логістику окупаційних військ РФ.

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"Україна й далі перешкоджає російській логістиці в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", – йдеться у повідомленні.

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Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що  Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про зміни наративів у ЄС через події на Курщині.

Курська область війна
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