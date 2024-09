Розвідка Британії проаналізувала знищені на Курщині російські мости

Розвідка Великої Британії показала, як Збройні сили України продовжують знищувати мости через річку Сейм у Курській області РФ.

Джерело: британське Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили у відомстві, таким чином українські сили намагаються порушити логістику окупаційних військ РФ.

"Україна й далі перешкоджає російській логістиці в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2024.



Ukraine continue to hamper Russian logistics in the Kursk region in a series of strikes which destroyed road and pontoon bridges over the Seym river.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C8VgcAHmXQ